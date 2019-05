'Minder resultaat Aperam was voorzien'

Aperam zag het bedrijfsresultaat op kwartaalbasis met 10 procent dalen tot 81 miljoen euro. Aanhoudende zwakke marktomstandigheden zaten het bedrijf dwars. Daarnaast zijn de prestaties in Brazilië in het eerste kwartaal seizoensgetrouw zwak. ING had evenwel op een bedrijfsresultaat van 90 miljoen euro gerekend. De algehele consensus lag op 88 miljoen euro.

ING wijst er op dat de het niet kunnen voldoen aan de verwachtingen door Aperam eigenlijk ook niet geheel als een verrassing komt. De kenners wijzen onder meer op veel minder dan verwachte resultaten waar branchegenoot Outokumpu dinsdag mee naar buiten kwam.

Staalimport

Verder concludeert ING dat Europese maatregelen om staalimport te matigen klaarblijkelijk nog niet al te doeltreffend zijn. In het bijzonder wordt gerefereerd naar de verklaring van Aperam die er bij de Europese Commissie op aandringt om maatregelen te nemen voor eerlijke handel.

ING hanteert een hold-advies op Aperam met een koersdoel van 50 euro. Het aandeel stond woensdag omstreeks 10.00 uur 2,5 procent hoger op 26,23 euro.