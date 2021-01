Banken zetten honderden geldstortautomaten uit na plofkraken

Bij de nieuwe plofkraakvariant kunnen er niet ontplofte explosieven achterblijven. En dat is gevaarlijk voor gebruikers van de apparaten en voorbijgangers, aldus de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB). Ondernemers die nog geld willen storten, worden vanaf nu doorverwezen naar de geldstortautomaten die over het algemeen in bankkantoren zelf staan. Daar kunnen losse muntjes en biljetten in worden gestopt. Naar schatting zijn het er opgeteld meer dan duizend.

Ondernemers kunnen ook gebruikmaken van de beveiligde afstortservice van een waardetransporteur. En de banken benadrukken dat ze zelf werken aan oplossing die het aantal afstortmogelijkheden op korte termijn kan vergroten.

Probleem

Plofkraken vormen al langer een probleem. Aanvankelijk waren vooral geldautomaten doelwit. Maar criminelen richten zich steeds vaker op de sealbagautomaten sinds geldautomaten beter worden beveiligd. In april vorig jaar zagen de banken zich daarom al gedwongen om honderden sealbagautomaten te sluiten. Maar toen bleven er nog steeds een hele voorraad in gebruik, met beperkte openingstijden.