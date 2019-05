’Zonnepanelen terugverdienen duurt consument te lang’

Onderzoeksbureau Dutch New Energy Research heeft in samenwerking met Motivaction een steekproef gehouden onder 1360 Nederlanders, om te kijken welke terugverdientijd voor zonnepanelen zij acceptabel vinden.

Bekijk ook: Voordeel bij zonnepanelen op nieuwbouw

„Daar kwam eigenlijk uit dat consumenten zonnepanelen gemiddeld in vijf jaar willen terugverdienen. Dat is belangrijk om te weten, want eigenlijk al het beleid rond zonnepanelen is erop gericht om ze in zeven jaar terug te verdienen. Maar dan wil maar 20% van de consumenten investeren”, legt een medewerkster van Dutch New Energy Research uit.

Saldering

Op dit moment stimuleert de overheid de aanschaf met de de salderingsmaatregel. Wie zonnepanelen op het dak heeft, kan de stroom die opgewekt wordt en aan het stroomnet wordt teruggegeven, aftrekken van het eigen energiegebruik. Deze regeling wordt echter vanaf 1 januari 2023 afgebouwd om in 2031 te eindigen.

Bekijk ook: Kabinet verlengt subsidieregeling zonnepanelen

Wie nu investeert in zonnepanelen, verdient ze nog in ongeveer zeven jaar terug. Maar de terugverdientijd wordt langer als straks de salderingsmaatregel wordt afgebouwd. Hoewel zonnepanelen zeker 25 jaar meegaan, vinden de meeste consumenten zeven jaar dus al te lang.

Bekijk ook: Zo krijg je een lagere energierekening

Wie zonnepanelen wil anschaffen, kan een lening tegen een lage rente aanvragen bij het Nationaal Energiebespaarfonds. Ook is het mogelijk de panelen mee te financieren bij de hypotheek. Wie investeert in energiebesparing, kan 106% van de woningwaarde lenen.