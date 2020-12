Wennink haalt twaalfde op prestigieus lijstje voor zakenlui

De publicatie roemt ASML’s technologie die extreem ultraviolet licht (EUV) inzet voor de vervaardiging van steeds snellere en krachtigere chips. Deze EUV-technologie is onder Wennink naar de markt gebracht, en is nu goed voor ongeveer twee derde van ASML’s omzet. Wennink is de enige Europeaan in de top twintig.

Elon Musk werd geroemd om zijn succes met Tesla en het feit dat hij met zijn SpaceX dit jaar voor het eerst sinds weer een bemande Amerikaanse raket in de ruimte bracht. De opname van Tesla in de S&P 500 dit jaar maakte Musk ook de op één na rijkste ter wereld, na Amazon-baas Jeff Bezos. Bezos staat op nummer acht in de lijst van Business Persons van 2020