CO2-uitstoot in Europese Unie omlaag

De Europese statistici weten niet waar de daling in uitstoot vandaan komt. Ⓒ ANP

BRUSSEL - De uitstoot van koolstofdioxide (CO2) in de Europese Unie is vorig jaar met 2,5 procent gedaald ten opzichte van een jaar eerder. Dat meldt het Europese statistiekbureau Eurostat op basis van voorlopige cijfers over het broeikasgas.