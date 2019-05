Topman Frans Muller van Ahold Delhaize. Ⓒ ANP

AMSTERDAM - Albert Heijn verliest nauwelijks nog marktaandeel in Nederland. Dat zegt topman Frans Muller van Ahold Delhaize in een gesprek met deze krant. „In het vierde kwartaal van vorig jaar verloren we dat wel, maar dat gebeurde dit kwartaal bijna niet meer.”