Koers Randstad klapt in na cijfers

Randstad behaalde in de eerste zes maanden van dit jaar een omzet van €11,6 miljard, een stijging van 20,8% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De winst voor rente, belastingen en afschrijvingen kwam uit op €462 miljoen, een ruime verdubbeling ten opzichte van 2020.

„Het positieve sentiment hield in alle regio’s aan en we hebben sterk gepresteerd”, zegt ceo Jacques van den Broek. „De omzet overtrof het niveau van 2019 en we behaalden solide winstgevendheid. We blijven dan ook investeren in nieuwe groeimogelijkheden.”

Vanwege de versoepelingen van de coronamaatregelen in veel landen was er mogelijk behoefte aan meer personeel, daartegenover staat dat sommige sectoren te kampen hadden met krapte op de arbeidsmarkt. In Nederland is het voor werkgevers in onder meer de zorg, het onderwijs en in de horeca moeilijk om personeel te vinden.

In het tweede kwartaal heeft Randstad wereldwijd 2400 nieuwe medewerkers aangenomen om werkzoekenden aan een baan te kunnen helpen. In het vorige kwartaal waren dat er ook al duizend.