Groei passagiersvluchten zwakt af

Het passagiersvervoer per vliegtuig nam met 3,1 procent toe op jaarbasis. In februari steeg de vraag naar vliegreizen nog met 5,3 procent. De bezettingsgraad, een belangrijke graadmeter van efficiëntie in de luchtvaart, zakte licht tot 81,7 procent.

De zwakkere groei is volgens IATA onder meer te wijten aan de timing van Pasen. De voor vakantievliegers drukke periode viel later in het jaar dan in 2018. Topman Alexandre de Juniac wil de maand maart dan ook niet zien als een voorbode voor een slecht 2019. Toch zijn de omstandigheden volgens hem iets verslechterd voor de luchtvaartsector, wegens tragere voorspelde economische groei.