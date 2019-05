Wanbetalingen China nemen snel toe

Echo van wanbetalingen Chinese schuld klinkt door op beurzen. Ⓒ EPA

Bedrijven in China zijn steeds minder in staat om beleggers de beloofde aflossingen op de gekochte schuld af te lossen. Vorig jaar is dat tempo van wanbetalingen al naar een record gegaan. Dit jaar is het aantal van zulke defaults drie keer zo snel gestegen.