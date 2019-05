'Lagere opening op Wall Street'

Trump slingerde zijn bericht over de verhoging van importtarieven van 10 naar 25 procent vrijdag de wereld in. Dat zette aandelenbeurzen wereldwijd onder druk. China zou volgens berichten beloften over het aanpassen van regels niet zijn nagekomen. De Chinese vice-premier Liu He is donderdag en vrijdag op bezoek in Washington.

Beleggers zochten de laatste dagen naarstig naar veilige havens zoals staatsobligaties en de Japanse yen. Bovenop de handelsspanningen kwamen minder dan verwachte cijfers over de Chinese export naar buiten. Chipmakers, die een groot deel van hun omzet in China halen, lijken woensdag aan beurswaarde te moeten inleveren. Dat lijkt evenwel niet te gelden voor Qorvo dat met beter dan verwachte resultaten naar buiten kwam.

Apex Legends

Qua bedrijven zal er verder aandacht zijn voor maker van videogames Electronic Arts. Het bedrijf achter onder meer de populaire FIFA-games kwam met veel beter dan verwachte kwartaalcijfers over de brug. Met name de populariteit van battle royale-game Apex Legends stuwde de resultaten.

Office Depot is negatiever over zijn resultaten in het lopende boekjaar dan voorheen. De prognoses werden neerwaarts bijgesteld, nadat de kantoorartikelenleverancier het eerste kwartaal afsloot met een lagere omzet en winst. Taxi-app Lyft, die een samenwerking aankondigde met Google-zuster Waymo, verdubbelde zijn omzet in het eerste kwartaal en zag het lopende kwartaal zonnig in.

TripAdvisor

Voor TripAdvisor lijkt een koersval in het verschiet te liggen. Het reisplatform kwam met een kwartaalomzet die lager was dan waar kenners in doorsnee rekening mee hielden. De koers van farmaceuten beweegt mogelijk op berichten over aangescherpte regels voor tv-reclames. De regering Trump pleit voor meer openheid over de prijzen voor geneesmiddelen in commercials.

De Dow-Jonesindex sloot dinsdag 1,8 procent lager op 25.965,09 punten. De brede S&P 500 ging 1,7 procent omlaag tot 2884,05 punten en techbeurs Nasdaq verloor 2 procent op 7963,76 punten.