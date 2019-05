Vrouwenschatten op podium

In Amsterdam is een nieuwe minderheid gevonden die een podium moet krijgen. ,,Dit jaar draait het Grachtenfestival in Amsterdam om vrouwelijke componisten”, zei de nieuwe directeur Marie-Luce Bree over het thema ’Schatten van vrouwen’. ,,Vaak werd van hen gezegd dat hun werk toch minder voorstelt dan dat van hum mannelijke collega’s. Neem Clara Schumann.”

Op een borrel in Ripley’s aan de Dam benadrukte zij dat het festival dat in augustus weer opklinkt in en rond de stad, niet bedoeld is voor toeristen, maar voor Amsterdammers zèlf. Onder de vele Amsterdamse organisaties dan hun deuren openzetten voor een uitvoering, is dit jaar voor het eerst The School of Life, in de voormalige Rabobank aan het Frederiksplein. ,,Wij bieden cursussen en lezingen om mensen over zichzelf aan het denken te zetten”, zei elektronica-telg Frits Philips.

Tex Gunning, topman van Leaseplan, kan zijn gedachten de vrije loop laten bij zowel house als klassieke muziek. Hij is voorzitter van het festival, waar ook Jack van Lint in het bestuur zit, die start-ups in de medische techniek begeleidt.