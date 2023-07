Alliander laat aannemers voor honderden miljoenen stroomstations bouwen

Het is de tweede omvangrijke aanbesteding in korte tijd van het concern dat 3,2 miljoen stroomaansluitingen heeft. In juni vergunde Alliander voor €1,5 miljard aan opdrachten voor uitbreiding van het netwerk dat op ,,vrijwel alle delen” met tekorten kampt, aldus de zegsman.

In juni ging het om het grootste aanbestedingstraject ooit afgerond door dit bedrijf dat vorig jaar een omzet van €1,9 miljard draaide.

De nieuwste deal gaat over verdeel-, schakel- en regelstations, bedoeld om op het overbelaste systeem meer ruimte te maken. Alliander kent in al deze vier provincies wachtlijsten voor de bedrijven die een aansluiting willen, bevestigt de woordvoerder. ,,Dit draagt bij aan de verkleining van de wachtlijsten, het is een van de vele investeringen om dat te bereiken.”

Bekijk ook: Jetten mag niet doof blijven voor waarschuwingen over een stroomtekort

Hulp ondernemers

Vanwege de snelle energietransitie zegt Alliander de uitbreiding met deze grote elektriciteitsstations niet meer alleen aan te kunnen. Het schakelt ondernemers Dekker-Tervoort, Strukton Civiel, BAM Infra en Friso Civiel in om deze 182 stations te bouwen. Dat zijn deels uitbreidingen en ook nieuwe stations.

Om tijd te sparen, gaan aannemers volgens een vast ontwerp aan de slag. De vergunningen voor de stations zijn echter nog niet allemaal binnen. Vaak is de doorlooptijd van de aanvraag tot bouw lang, in uitzonderingen zes tot acht jaar.