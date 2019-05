Neven als ’horecabroers’

Voor de belangrijke wedstrijd van gisteravond hadden ze eerder deze week met andere horeca-ondernemers en wijnliefhebbers een exclusief diner in de viproom van het Amsterdamse sterrenrestaurant The Duchess (*).

Zij waren op uitnodiging van de Alkmaarse wijnimporteur Gerard Tamis van Vino Via aanwezig om enkele bijzondere wijnen te proeven van het Franse Bourgogne-huis Vincent Girardin.

V.l.n.r. Bourgogne-agenten Peter en Karel de Graaf met commercieel directeur Marco Caschera van wijndomein Vincent Girardin.

Commercieel directeur Marco Caschera van het wijndomein had enkele mooie witte en rode wijnen meegenomen, zoals de Corton Charlemagne 2013.

„We produceren als God ons goed gestemd is hier jaarlijks 6000 flessen van. Het is een echte gastronomische wijn”, vulde Caschera aan. „We krijgen maar 240 flessen en die zijn zo weg”, keek Tamis enigszins sip, want hij wilde veel meer flessen.

V.l.n.r. Gerard Tamis (l.) met de sterrenbrigade van The Duchess (*) v.l.n.r. Philippe Hitchin, Dean Baker, manager Vincent Mazières en gastheer Valentin Sumālan.

Roy en Darwin Poppes die vorig jaar met rapper Lil’Kleine een oer-Hollands feestcafé openden, runnen vijf horecazaken waaronder de in 1986 door hun vaders Ton en Dick Poppes geopende superclub Escape op het Rembrandtplein. „Wij zijn eigenlijk horecabroers. We doen alles samen”, zei het gebruinde tweetal dat net op Ibiza met vakantie was geweest.