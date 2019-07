E-sports: van spelletje naar serieuze belegging

Samen live gamen tegen andere teams is groeiende sector gebleken, ontdekken beleggers. Ⓒ EPA

Amsterdam - De markt van e-sporters is snel uit de kluiten gegroeid. Gamers spelen in Azië voor volle stadions, de e-sportbedrijven zelf zijn een interessante belegging geworden. Aanbieder VanEck claimt met de eerste tracker of etf in Nederland in beleggingen in sportgamers te komen.