Dossier: miljoenenbal voor Ajax-beleggers

Ook beleggers maken zich op voor Ajax-Tottenham Hotspur. Ⓒ ANP

Amsterdam - Dat Ajax het sportief heel goed doet dit jaar, met de eerste prijs in vijf seizoenen én uitzicht op de landstitel en de Champions Leaguefinale, is al een feestje – maar het is nog leuker als je aandelen in de club hebt. De waarde van de club is sinds het begin van de Europese campagne, in juli vorig jaar, zo goed als verdubbeld.