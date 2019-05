Ⓒ ANP

’Schat, ik hou van je. En je weet: ik heb altijd van je gehouden. Mijn liefde voor jou begon al in mijn kinderjaren. Toen leerde ik je kennen en werden we vriendje en vriendinnetje. Tijdens onze studietijd is echt ten volle tot mij doorgedrongen hoe mooi en lief je bent. Onze band werd inniger en inniger. Schatje, ich liebe dich.”