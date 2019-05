Lagere omzet autobedrijf Stern

De omzet zakte met 2,4 procent tot 300,8 miljoen euro vergeleken met een jaar eerder, vooral door een lagere omzetontwikkeling bij dealergroep Stern. Het resultaat na belastingen (met IFRS) bedroeg 2,9 miljoen euro tegen 3,1 miljoen euro vorig jaar. Stern gaf aan dat de operationele resultaten in 2019 duidelijk kunnen herstellen vergeleken met 2018, mede door het vorig jaar ingezette kostenbesparingsprogramma. De onderneming deed onlangs haar leasetak van de hand aan leasemaatschappij ALD Automotive Nederland.

Stern zei in het persbericht verder niets over het afgewezen overnamebod. Er werden in april geen details gegeven over het voorstel. Stern zei enkel dat na bestudering er niet genoeg basis was om in gesprek te gaan met de bieder.