Johan de Jong in zijn koeienstal Ⓒ Visumar/Gerard van Offeren

Dinteloord - De biologische landbouw is afgelopen jaar opnieuw toegenomen, blijkt uit CBS-cijfers. Toch bungelt Nederland qua omvang vergeleken met de rest van Europa onderaan. De omschakeling van gangbaar naar biologisch is dan ook niet makkelijk. „Maar biologisch boeren is wel veel leuker.”