Beursblog: AEX koerst af op licht hogere opening

Amsterdam - De AEX en Europese beurzen gaan donderdag volgens de futures licht hoger openen. Beurzen in Azië sloten met gemengd resultaat. De Japanse industrie koelde maand-op-maand af, de Chinese productie nam licht toe in augustus maar er is nog sprake van krimp. Het Zwitserse UBS verrast in Europa met een forse kwartaalwinst.

