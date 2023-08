Beursblog: DSM-Firmenich en Aegon houden AEX op winst, Just Eat trekt aan

Amsterdam - De AEX koerst donderdag met kleine winst net onder 748 punten. Chipfondsen gaven de leiding over aan DSM-Firmenich en Aegon. NN Group wordt weer teruggezet na de winst van dinsdag. Het Zwitserse UBS verrast in Europa met een forse kwartaalwinst. Beleggers wachten op het inflatiecijfer voor de eurozone. Beurzen in Azië sloten met gemengd resultaat op tegenvallende Chinese cijfers, New York staat voor een licht hogere opening.

Kun je het beursblog niet openen? Gebruik deze link. DFT Dagelijks Elke ochtend het belangrijkste financiële nieuws. Inschrijven Ongeldig e-mailadres. Vul nogmaals in aub. Lees hier ons privacybeleid.