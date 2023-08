Beursblog: DSM-Firmenich glimt op optimistisch Damrak, ’markt zoekt richting’

Amsterdam - De AEX houdt donderdagmiddag de minimale winst net onder 748 punten vast. Chipfondsen gaan mee aan de leiding, waar DSM-Firmenich en Aegon sterk blijven. Inflatiecijfers voor de eurozone blijven onverwacht stabiel. Het is wachten op data van de grote Amerikaanse arbeidsmarkt. Het Zwitserse UBS verrast met een forse kwartaalwinst. De meeste beurzen in New York staan voor een licht hogere opening, de Nasdaq zal lager openen.

Kun je het beursblog niet openen? Gebruik deze link. DFT Dagelijks Elke ochtend het belangrijkste financiële nieuws. Inschrijven Ongeldig e-mailadres. Vul nogmaals in aub. Lees hier ons privacybeleid.