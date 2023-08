Beursblog: Nasdaq op winst

Geholpen door meevallende cijfers van Salesforce doet in de VS vooral beursgraadmeter Nasdaq het goed. De economische berichten die vanmiddag naar buiten kwamen hebben weinig impact. De AEX sloot na een zwak laatste handelsuur nipt lager. Financiële instellingen hadden het zwaar. Midkapper Just Eat Takeaway blonk uit.

Klik hier als het blog niet zichtbaar is. DFT Dagelijks Elke ochtend het belangrijkste financiële nieuws. Inschrijven Ongeldig e-mailadres. Vul nogmaals in aub. Lees hier ons privacybeleid.