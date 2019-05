Avengers helpen Walt Disney

Walt Disney rapporteerde een 13% hogere kwartaalwinst per aandeel van $1,61, terwijl analisten op $1,58 mikten. De stijging van de omzet met 3% naar $14,9 miljard viel eveneens mee.

Het bedrijf toont zich tevreden met de cijfers en ook met het succes van Avengers: Endgame. De superheldenfilm ging twee weken geleden in première en heeft inmiddels ongeveer $2,5 miljard aan bioscoopomzet opgeleverd. Daarmee zou het de meest succesvolle film aller tijden kunnen worden. Ook Aladdin, die later deze maand in première gaat, gevolgd door een X-Men-film en Toy Story 4 beloven kaskrakers te worden.

Walt Disney stelt overigens het uitbrengen van Avatar 2 uit tot december 2021. Liefhebbers van Star Wars moeten nog een jaar lange wachten op een nieuwe film.

In reactie op het meevallende kwartaalbericht steeg Walt Disney nabeurs met 0,5%, na in de reguliere handel met 1,1% te zijn gestegen.

Ondanks de sterke financiële prestaties ligt de topman van Walt Disney onder vuur. Robert Iger kreeg over 2018 maar liefst $65,6 miljoen aan bonus. Abigail Disney, kleindochter van de broer van Walt Disney, noemde de beloning onlangs wanstaltig en ’in strijd met ons aangeboren gevoel voor eerlijkheid’.