Ajax verspeelt finaleplaats tegen Spurs

Amsterdam - Ajax heeft de finaleplaats van de Champions League verspeeld. De Amsterdamse ploeg verloor in de return in de Johan Cruijff ArenA met 2-3 van Tottenham Hotspur. Dat was na de zege vorige week in Londen (0-1) onvoldoende voor de eerste plek in de eindstrijd van het kampioenenbal in 23 jaar.