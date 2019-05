Chinese producentenprijzen stijgen

De producentenprijzen stegen met 0,9 procent op jaarbasis, na een stijging met 0,4 procent in maart. Economen hadden in doorsnee op een toename met 0,6 procent gerekend. De consumentenprijzen in de tweede economie van de wereld gingen met 2,5 procent omhoog op jaarbasis. Een maand eerder kwam de inflatie nog uit op 2,3 procent.

