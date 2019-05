Lage staalprijs drukt resultaat ArcelorMittal

Arcelor sloot de meetperiode af met een operationele winst van 769 miljoen dollar. Dat betekende praktisch een halvering op jaarbasis.

De nettowinst kwam uit op 414 miljoen dollar. Dat was een jaar eerder bijna 1,2 miljard dollar. Het bedrijfsresultaat (ebitda) daalde met 900 miljoen dollar tot bijna 1,7 miljard dollar.

"Trage ingrepen staalreus spelen ArcelorMittal parten in markt met overproductie"

„Door de zwakke staalvraag wereldwijd, moet topman Mittal ingrijpen. Hij bouwde de overhead en kosten wereldwijd al af en probeert tegelijkertijd als grootste staalbedrijf zijn Chinese concurrenten van het lijf te houden. De volumes staal bleven dus vrijwel gelijk. Een balanceeract die - bij al teveel staal - onvermijdelijk verder in zijn nettowinst gaat snijden. De vraag is hoe lang ArcelorMittal dit volhoudt”

@theobesteman via Twitter

Topman Lakshmi Mittal wees in een toelichting ook op de impact van stijgende kosten voor ruw materiaal. Daarnaast wees hij met een beschuldigende vinger naar de problemen op de Europese markt, waar maatregelen van de Europese Commissie om eerlijke concurrentie te bevorderen zich nog niet lijken uit te betalen. De omzet van het bedrijf kwam uit op 19,2 miljard dollar, hetgeen nagenoeg evenveel was als in de meetperiode een jaar eerder.