Chevron trekt zich terug uit strijd Anadarko

Chevron en Anadarko sloten vorige maand nog een akkoord over een overname voor 33 miljard dollar. Kort daarna werd bekend dat oliebedrijf Occidental eerder al een hoger bod had gedaan op Anadarko, maar dat het bestuur van die laatste partij dit niet zag zitten wegens onzekerheid over instemming van aandeelhouders. Met een verbeterd bod van 38 miljard dollar, waarbij een groter deel in contanten zou worden betaald, wist Occidental het bestuur wel te overtuigen om te praten.

Rond de overnamestrijd is al een hele tijd veel speculatie. Zo is er woensdag een bedrijfsvliegtuig van Occidental geland op vliegveld Rotterdam The Hague Airport, dicht bij het hoofdkantoor van Shell in Den Haag. Het is nog altijd onduidelijk wat vertegenwoordigers van het Amerikaanse bedrijf in Nederland deden. Shell heeft een samenwerkingsverband met Anadarko in de olierijke Permian Basin in het zuiden van de Verenigde Staten.

De routes die het zakenvliegtuig van Occidental aflegt, gaven eerder een inkijkje in de stappen die dat bedrijf zet om Anadarko te kunnen inlijven. Zo landde het toestel eind april in Omaha, de thuisstad van belegger Warren Buffett. Twee dagen later kondigde Buffett aan 10 miljard dollar te steken in Occidental, dat daarmee extra ruggensteun kreeg voor zijn verbeterde bod.