Takeda verkoop oogmedicijn aan Novartis

De Xiidra-oogbehandeling zat in de portefeuille van Shire, dat door Takeda is overgenomen. De desinvestering, de eerste van Takeda sinds de aankoop van Shire, wordt waarschijnlijk in de tweede helft van het jaar afgerond.

Elke ochtend het laatste financiële nieuws in je inbox? Aanmelden Ongeldig e-mailadres. Vul nogmaals in aub. Uitschrijven kan met 1 klik