Opnieuw verlies voor Japanse beurs

De toonaangevende Nikkei in Tokio sloot 0,9 procent in de min op 21.402,13 punten. Het was de derde verliesbeurt op rij en de index bereikte het laagste niveau sinds eind maart. Japanse bedrijven met een grote blootstelling aan China stonden wederom onder druk. Robotmaker Fanuc en bouwmachinefabrikant Komatsu, die veel omzet halen uit China, verloren 3,3 procent en 4,2 procent.

SoftBank klom daarentegen 0,7 procent. Het Japanse telecomconcern liet weten zijn belang in internetbedrijf Yahoo Japan (plus 9,4 procent) uit te breiden van 12 procent naar 45 procent. Ook wil SofBank meer dividend uitkeren in het lopende boekjaar. Takeda Pharmaceutical won 0,2 procent. De Japanse farmaceut verkoopt zijn droge-ogenmedicijn aan de Zwitserse farmaceut Novartis.

De beurs in Shanghai noteerde tussentijds 0,7 procent lager en de Hang Seng-index in Hongkong zakte 1,9 procent. Op macro-economisch vlak bleek dat de producentenprijzen in China in april sterker zijn gestegen dan verwacht. De Kospi in Seoul raakte 2,7 procent kwijt. De Zuid-Koreaanse chipmaker SK Hynix daalde 6,4 procent. De All Ordinaries in Sydney hield het hoofd boven water en klom 0,5 procent.