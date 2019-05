Ook drama voor Ajax op beurs

Veel beleggers namen afscheid van hun stukken nadat de Amsterdammers de ook financieel zeer interessante finale van de Champions League mis liepen.

Het aandeel sloot donderdag bij €23,50 per stuk, na volgens BinckBank bovengemiddeld veel aankopen. Donderdag zakte de prijs naar €19,05, een verlies van 19%.

Forse waardestijging

Het aandeel dikte afgelopen weken fors in waarde aan: sinds begin dit jaar is de Amsterdamse voetbalclub op Beursplein 5 al bijna 70% in prijs gestegen en vanaf de start van de Europese finalereeks in juli vorig jaar is het bedrijf Ajax in waarde verdubbeld.

Hadden de Ajacieden van Tottenham Hotspur gewonnen, dan naderde de club de €120 miljoen in totaalwaarde.

Ajax zou een extra bonus van €15 miljoen ontvangen als het door was gegaan naar de eindstrijd op 1 juni in het stadion van Atlético Madrid.

Voor Ajax, dat wel de Nederlandse beker binnensleepte, resteert nog een kans op het kampioenschap.