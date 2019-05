BAM en Arcelor onderuit op rood Damrak

Amsterdam - De aandelenbeurs in Amsterdam is donderdag in het rood geopend. Ook de andere Europese beurzen begonnen met verliezen. De ontwikkelingen aan het handelsfront tussen de Verenigde Staten en China bleven de markten in de greep houden. Op het Damrak gingen staalconcern ArcelorMittal en bouwbedrijf BAM in de uitverkoop na tegenvallende handelsberichten.