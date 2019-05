Arcelor en BAM verliezen op rode beurs

Na tien minuten handelen stond de AEX-index 0,7% lager op 555,1 punten. De AMX noteerde 1% in de min op 777,4 punten.

Elders doken de beurzen ook in het rood. De Japanse Nikkei-index sloot vanochtend 0,9% lager. De Amerikaanse beurzen waren woensdagavond echter verdeeld. De Dow Jones-index eindigde met een nipte winst. Technologiebeurs Nasdaq daalde echter 0,3%.

Beleggers zijn vandaag gericht op het handelsoverleg tussen de VS en China. Volgens de Amerikaanse president Donald Trump heeft China de handelsdeal, waarover nog wordt onderhandeld, al geschonden. De verhoging van Amerikaanse importheffingen op Chinese goederen gaat daarom vrijdag in. Op $200 miljard aan Chinese producten gaat de importheffing van 10% naar 25%. China dreigt met tegenmaatregelen als de Amerikanen de tarieven daadwerkelijk verhogen.

In de AEX was ArcelorMittal de grootste daler met een min van 4%. De staalfabrikant sloot het eerste kwartaal af met fors mindere resultaten dan een jaar eerder. Vooral de lagere staalprijs en de aanhoudende zwakte op de wereldwijde staalmarkt zaten het concern dwars.

Beurszwaargewicht Royal Dutch Shell leverde 0,6% in. Morgan Stanley kwam met een adviesverhoging voor de olie- en gasfabrikant. De zakenbank houdt er rekening mee dat Shell het dividend voor het eerst in vijf jaar gaat verhogen.

Ahold Delhaize was een positieve uitzondering in de AEX met een plus van 0,3%. Het supermarktconcern kwam woensdag met meevallende kwartaalcijfers.

AMX-fonds BAM incasseerde een koersdreun van 5,6%. De bouwer wist de kwartaalomzet op te voeren. Aan het omvangrijke sluizenproject in IJmuiden was de bouwer echter €3,8 miljoen extra kwijt. Mede daardoor kwam de winst lager uit.

Op de lokale markt kreeg Ajax een koersverlies van 19% voor de kiezen. De Amsterdamse voetbalclub ging woensdagavond op dramatische wijze onderuit tegen Tottenham Hotspur in de halve finale van de Champions League.

Stern (-2,4%) behaalde afgelopen kwartaal minder omzet. In april werd nog bekend dat het autobedrijf een ongevraagd overnamebod van een niet nader genoemde bieder had afgeslagen. Stern zei in het persbericht verder niets meer over het afgewezen overnamebod.

