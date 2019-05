Beurs: Verlies AEX loopt verder op

Om drie uur stond de AEX 1% lager op 553,2 punten. De AMX daalde 2% naar 769,6 punten.

De meeste overige Europese beursgraadmeters zakten ook naar het laagste niveau in ruim een maand tijd. De Franse CAC 40 en de Duitse DAX verloren 1,4% respectievelijk 1%. De Britse FTSE 100 hield zich met een min van 0,5% relatief goed staande.

De futures wezen op een ongeveer 1% lager begin voor de Amerikaanse beursgraadmeters om half vier vanmiddag.

De VS verhoogt morgen de importheffing van 10% naar 25% op $200 miljard aan Chinese producten. De Amerikaanse president Donald Trump beschuldigt de Chinezen ervan steeds te blijven heronderhandelen. „De Chinezen denken op lange termijn en weten dat Trump weinig geduld heeft. Ik geloof niet dat een akkoord op korte termijn mogelijk is”, meldt vermogensbeheerder Joop van de Groep van Fintessa.

Hij raadt de partijen aan om naar deelakkoorden op zoek te gaan. „Over een heikel punt als Chinese overheidssteun aan eigen bedrijven zullen ze het voorlopig niet eens worden. Maar over zaken als intellectueel eigendom en meer openstelling van de Chinese markt voor buitenlandse partijen zijn volgens mij wel akkoorden te sluiten.”

Hedgefondsmanager Etienne Platte van Antaurus begrijpt de beleggers die nu winst nemen. „In de eerste maanden van dit jaar zijn de beurskoersen extreem hard gestegen. De nervositeit op de beurzen kan verder stijgen, als vrijdagmiddag blijkt dat de VS en China voorlopig geen deal zullen sluiten.”

Het handelsconflict is echter niet de reden waarom Antaurus sinds ruim een maand per saldo short zit, ofwel meer inspeelt op koersdalingen dan -stijgingen. „Vanwege de personeelsschaarste zijn de salarissen nu duidelijk aan het stijgen, terwijl de omzetten slechts marginaal toenemen. Dit gaat voor tegenvallende resultaten zorgen. Het meest opmerkelijk is de situatie bij chipbedrijven. Terwijl de omzetten en de winsten onder druk staan, zijn de koersen de afgelopen maanden fors gestegen.”

In de AEX was ArcelorMittal de grootste daler met een min van 5,7%, na de publicatie van een fors lager kwartaalresultaat. Vooral de lagere staalprijs en de aanhoudende zwakte op de wereldwijde staalmarkt zaten het concern dwars.

Aalberts Industries en verzekeraar Aegon volgden met verliezen van 2,4% en 2%.

Indexzwaargewicht Royal Dutch Shell werd 0,1% minder waard, na door Morgan Stanley van de verkooplijst te zijn gehaald. De bank houdt er rekening mee dat Shell het dividend voor het eerst in vijf jaar gaat verhogen.

Chemicaliëndistributeur IMCD pluste 0,5%. Deutsche Bank heeft de woensdag gepubliceerde meevallende kwartaalcijfers aangegrepen om het koersdoel naar €84 te verhogen bij een onveranderd koopadvies.

Ahold Delhaize mocht 0,1% bijschrijven. Volgens topman Frans Muller verliest het supermarktconcern geen marktaandeel meer in Nederland.

AMX-fonds BAM incasseerde een koersdreun van 12,3%, na de publicatie van tegenvallende winstcijfers. Analisten vielen vooral over de ’zwakke’ winstmarge van het bouwbedrijf.

Op de lokale markt kreeg Ajax een koersverlies van 18,6% voor de kiezen. De Amsterdamse voetbalclub ging woensdagavond op dramatische wijze onderuit tegen Tottenham Hotspur in de halve finale van de Champions League.

Biotechnologiebedrijf Curetis zette zijn maandenlange glijvlucht voort en zakte nog eens 8%.

Stern verloor 2,2% na de melding dat de kwartaalomzet is gedaald. Het autobedrijf ging in de toelichting niet in op het ongevraagde overnamebod, dat vorige maand werd afgeslagen.

RoodMicrotec koerste 0,4% hoger. De toeleverancier aan de chipindustrie wil een samenwerkingsverband aangaan met het Finse CoreHW.

