Column: monetaire waanzin

Ocasio-Cortez formuleerde het op zich lovenswaardige doel de Amerikaanse economie in tienjaar koolstof-neutraal te maken, simpelweg te financieren door het overheidstekort drastisch op te laten lopen.

Dat tekort doet er in wezen niet toe: er is altijd een geldpers, toch? MMT is de theorie op basis waarvan Ocasio-Cortez een op het oog pijnloze manier gevonden heeft om haar ambitieuze plannen te betalen. Het is verder niet uit te sluiten dat een realistische presidentskandidaat voor 2020 zoals Bernie Sanders MMT gaat omarmen.

Met het voorvoegsel ’modern’ moet je uiteraard een beetje uitkijken. Er is een ’hypermoderne’ schaakopening die ’de moderne’ heet en inmiddels ook aardig op leeftijd raakt. Ik speel hem in elk geval al sinds mijn jeugd met overigens wisselende resultaten.

Gefeliciteerd!

Voor zover ik het kan overzien, kent MMT twee uitgangspunten. Het eerste is dat een moderne overheid die zijn eigen munt uitgeeft, nooit failliet gaat, omdat zij desgewenst onbeperkt geld kan bijdrukken om haar schulden te betalen. Dit is op zichzelf juist, maar geen nieuw inzicht en in feite nogal triviaal. Economisch kan een overheid allang failliet zijn (Zimbabwe?), terwijl het strikt genomen nog steeds zijn schulden betaalt, maar nu met waardeloos oud papier.

Technisch, juridisch, feitelijk geen faillissement, maar verder: gefeliciteerd! Het tweede uitgangspunt is dat de overheid, bevrijd van haar budgetrestrictie, moeiteloos volledige werkgelegenheid kan nastreven. En indien dit op een gegeven moment tot inflatie zou leiden, kan zij deze door belastingverhoging en/of uitgavenbeperking de kop indrukken. Tegen dit uitgangspunt is op zichzelf evenmin weinig in te brengen.

Links ingehaald

Het grappige is dat progressieve economen zoals Paul Krugman (’Calvinball’, naar de onvolprezen strip Calvin en Hobbes van Bill Watterson, waarin de held op ieder gewenst moment de spelregels kan veranderen) en Larry Summers (’Voodoo’) heel heftig reageerden op MMT.

Ik heb stellig de indruk dat ze zich ’links’ ingehaald voelden en dit maar moeilijk kunnen verwerken. Op de rechterflank was de kritiek evenmin mals.

Kenneth Rogoff sprak van „Modern Monetary Madness.” Deze heftigheid van beide kanten doet wat mij betreft overdreven aan. Het beste commentaar is van de nuchtere Nobelprijswinnaar Robert Shiller die zei dat hij het vermoeden begon te krijgen dat MMT in werkelijkheid gewoon een modieuze naam was voor een groep oude en voor het grootste deel verstandige ideeën, herverpakt in een nieuwe vorm. MMT is zinnig, maar slechts tot op zekere hoogte.

Adviseur van de Duitse regering, Peter Bofinger, een van de ’vijf wijzen’ (en overigens de enige Keynesiaan in dit eerbiedwaardige college), verklaarde dat het op de dosering aankomt, maar dat er met MMT op zich niets mis is. En het komt op de timing aan, haast ik me hieraan toe te voegen.

Geen ruimte voor experiment

Met een Amerikaanse werkloosheid van 3,6%, het laagste percentage sinds de jaren zestig van de vorige eeuw, is er geen enkele ruimte en noodzaak voor monetaire experimenten, zou ik denken.

De belangrijkste vraag bij economische theorieën is niet zozeer of ze juist of onjuist zijn, maar wanneer ze actueel en toepasbaar zijn. In die zin is het jammer dat de Fed zowel van de kant van het Witte Huis als door progressieve economen onder druk gezet wordt om het beleid nodeloos te versoepelen.

Ook wat de inflatiedoelstelling betreft verschuift de consensus binnen de Fed van een absolute naar een gemiddelde inflatiedoelstelling. Kortom, we zitten al heel lang onder de 2,0%, ter compensatie accepteren we een hogere inflatie boven de 2,0% zodat we uiteindelijk op die 2,0% uitkomen.

Of om Krugman te citeren: „Haal die punchbowl niet weg, haal die rentetrekker niet over, totdat je het wit van de inflatie-ogen ziet.”

Dit klinkt allemaal nogal inflatoir. Interessant genoeg is de Amerikaanse obligatiemarkt tot dusver onbewogen en volstrekt niet onder de indruk. De markt heeft genoeg om op te kauwen om zich nu niet druk te maken over deze theoretische gedachte-experimenten. Maar met de verkiezingen in 2020 in zicht kan dit natuurlijk best snel veranderen.

Het is nu net als met de Japanse centrale bank: die garandeert dat de korte rente tot het voorjaar van 2020 niet omhoog gaat. Omdat niemand gelooft dat de Japanse inflatie de komende twaalf maanden aantrekt en een eerste renteverhoging dus totaal niet aan de orde is, is de invloed van deze belofte op de economie en de obligatiemarkt nihil.

Leon Cornelissen is hoofdeconoom van Robeco