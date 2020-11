Café Hoppe deelt uit

Hoewel, er zijn cafés die hun etablissement hebben omgetoverd in bijvoorbeeld wijnwinkels, zoals het bekende Amsterdamse grachtengordelcafé Brandon van Rogier Wolffenbuttel. Of in een antiquairwinkel, zoals het ’t Bosschenaartje in Den Bosch.

De Oostenrijkse ambassadeur Heidemaria Gürer krijgt tijdens de Koetsentocht voor ambassadeurs in 2019 van Hoppe-medewerker Ruben Ramspeck een fles wijn van zijn eigen gelijknamige Oostenrijkse domein. Ⓒ FOTO RICHARD MOUW

Het favoriete café van biermagnaat Freddie Heineken waar nog steeds vele beroemdheden zijn te vinden, Hoppe op het Spui, pakte het totaal anders aan. Uitbater Pepijn Zonneveld deelde in de voor hem zware tijd juist cadeautjes uit. Hij bood vaste gasten een doos met kleine lekkernijen aan die door zijn medewerkers over heel Amsterdam op het huisadres werden rondgebracht. Het ging om porties oude kaas, ossenworst, de fameuze gehaktballetjes, een fles wijn van domein Ramspeck en twee flesjes bier met bijpassende glazen. Het was een uitermate vriendelijk gebaar om de stamgasten te laten weten dat zij niet worden vergeten!