Aanbod commercieel vastgoed verder gedaald

Nieuwegein - Het aanbod van commercieel vastgoed, zoals kantoor- en winkelruimte, is in het eerste kwartaal verder gedaald. Volgens makelaarsorganisatie NVM Business bleef de opname van bedrijfsruimte en kantoorruimte wel op niveau. Op de winkelmarkt lag de opname echter beduidend lager dan in het eerste kwartaal van vorig jaar.