Nederlander minst gestrest op de werkvloer

Vier op de tien Nederlanders maken minstens elke week stressvolle situaties mee op de werkvloer. Bij een doorsnee Europeaan is dat zes op de tien. Het aandeel mensen dat dagelijks symptomen van overspanning ervaart, ligt in Nederland op zo’n 8 procent en in alle onderzochte landen samen gemiddeld op 17 procent. Verder geeft meer dan een vijfde van de Nederlanders aan nooit stress te ervaren op het werk, bijna twee keer zo veel als het Europese gemiddelde.

Polen zijn de meest gestreste werknemers vergeleken met andere Europeanen. Een op de vier worstelt elke dag met stress. Verder ervaart een Europeaan die in de verkoop, media & marketing, detailhandel, horeca of financiële dienstverlening werkt, relatief meer stress.