Prijs nieuwbouwhuis steeg bijna nergens harder dan hier

Dat blijkt uit onderzoek van het CBS.

De afgelopen tien jaar gingen de huizenprijzen behoorlijk op en neer. Na de crisis was een daling te zien van 20%, maar in 2018 waren de prijzen gemiddeld 4% hoger dan in 2008. In de hele Europese Unie is dat gemiddeld 12%.

In Zweden zijn de huizen zelfs 70% duurder dan tien jaar geleden. In 11 van de 27 lidstaten zijn de huizenprijzen echter nog niet op het niveau van 2008.

Hypotheken

In Nederland heeft ongeveer 70% van de bevolking een eigen woning. Dat is binnen Europa relatief weinig. Meer dan 60% van de huishoudens heeft ook een hypotheek of lening voor deze woning. Samen met Zweden en Denemarken is dat weer een groot aandeel.

Vooral in Oost-Europa heeft bijna iedereen een koophuis, vaak ook zonder hypotheek. In Roemenië geldt dit zelfs voor bijna 96% van de bevolking. Maar iets meer dan 1% van de bevolking heeft een hypotheek.