Bloemist vaker open op Moederdag

Onlinebloemenwinkels en bloemenbezorgdiensten zien een toenemende behoefte aan het bezorgen van bloemen op Moederdag zelf. Volgens oprichter Patrick Hurenkamp van bloomon zijn gemak en service, zoals de mogelijkheid om een boeket op Moederdag te laten bezorgen, daarbij belangrijke factoren. Ten opzichte van een jaar eerder ziet de webwinkel de verkoop van de moederdagbos verdubbelen.

Topdrukte

Ook bij Topbloemen.nl spreken ze van topdrukte op de zondag. Volgens een woordvoerster worden door het hele land extra mensen ingezet om onder meer de bezorging van de bloemen in goede banen te leiden.

Branchevereniging van bloemenwinkels VBW stelt dat de periode voorafgaand aan Moederdag tot de drukste periodes van het jaar behoort. Volgens de vereniging kan in een ’moederdagweek’ de omzet tot twee keer de gemiddelde weekomzet bedragen.

Ook op Royal FloraHolland is weer sprake van topdrukte. De bloemenveiling komt pas na Moederdag met exacte cijfers over de aanvoer van producten, maar dat de periode belangrijk is voor de gehele afzetketen staat buiten kijf.

Plant

Een product dat wederom aan populariteit wint is de plant, zo merken onder meer de bloemenwinkels. Daarmee zet de trend van voorgaande jaren zich voort. Bij FloraHolland maakten ze vorig jaar ook al melding van een opvallende toename bij de afzet van kamer- en tuinplanten. Verder zijn zogeheten voorjaarsbloeiers populair en merken bloemenverkopers een groeiende vraag naar „persoonlijke bloemencadeaus”. Ook lijken consumenten bereid meer uit te geven.