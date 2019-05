Start-up scheermesjes schraapt $1,4 miljard uit deal

Schick is weer het moederbedrijf van Edgewell Personal Care. Donderdag bevestigden oprichters van Harry’s, Andy Katz-Mayfield en Jeff Raider, dat zij hun bedrijf van de hand doen.

Harry’s biedt klanten een abonnement op scheerproducten. Een beursnotering hadden zij kort overwogen, maar extra groei ook in Europa blijkt beter mogelijk onder de vleugels van Edgewell, stellen zij.

Ⓒ FOTO EDGEWELL PERSONAL CARE

Schick heeft al het scheermerk Wilkinson in bezit, dat in 1898 werd opgericht. Het gaat de concurrentie aan met het Brits-Nederlandse Unilever dat in dezelfde markt in 2016 Dollar Shave Club heeft gekocht. Het werd niet bekend of Unilever is benaderd voor de overname. In Europa bezit Harry’s een Duitse scheermesjesfabriek.

De aankoop van het merk dat nu vooral nog in de Verenigde Staten uitbreidt, gaat voor bijna 80% in cash.