Turkse munt keldert opnieuw

Donderdag verloor de lira nog eens 0,8% tegenover de Amerikaanse dollar. Daarmee zette de munt de val van afgelopen dagen door.

Volgens handelaren gaat de munt door de technische koersgrens van 6,2 per dollar, met de kans dat de val van de lira zal doorzetten. De munt staat 15% lager tegen de dollar dit jaar.

Voedselprijzen stijgen

ABN Amro-macroeconoom Nora Neuteboom waarschuwde in een marktrapport dat de economische zwakte van de Turkse economie, de inflatie staat op 19,5%, een rol gaat spelen. Voedselprijzen stegen met bijna 33%, bijna het hoogste niveau sinds de crisis van 2000-2001.

Die tarieven zullen hoog blijven, aldus ABN Amro. Dat kan worden versterkt door politieke zorgen. Zoals over nieuwe Amerikaanse maatregelen tegen Ankara nu president Recep Tayyip Erdogan Russisch S-400 luchtafweergeschut heeft aangeschaft. Dat plaatsen in het NAVO-land is onacceptabel, meldde president Trump die dreigt met nieuwe sanctiemaatregelen.

„Turkije kan het zich niet veroorloven om zijn reserves verder uit te putten door de valuta te verdedigen”, aldus econoom Neuteboom en ABN Amro-valutaspecialist Georgette Boele in hun rapport.

Vrees voor sell-off

„Aangezien beleggers zich hiervan bewust zijn, zou een kleine vonk in bijvoorbeeld de spanningen met de Verenigde Staten gemakkelijk een nieuwe lira-sell-off kunnen veroorzaken.”

De centrale bank schortte deze week zijn veiling voor kort-lopende obligaties op. De banken die liquiditeit nodig hebben zijn hierdoor genoodzaakt om van een andere leenfaciliteit gebruik te maken. Daar kunnen ze tegen een daggeldrente van 25,5 procent lenen.

De rente voor de opgeschorte veiling lag op 24 procent. Deze kortetermijnrentes beïnvloeden de wisselkoers. Een hogere rente kan de waardedaling tegengaan.

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan is een tegenstander van renteverhogingen. Hij vindt dat een hogere rente schadelijk is voor de economie. Dat kan een reden zijn waarom de centrale bank zijn invloed op de rente via een deze constructie uitoefent. Ook in maart is de rente op deze manier tijdelijk verhoogd.

