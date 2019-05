’Tientallen miljoenen te verdienen met videoscheids’

De ’Video Assistant Referee’ komt met name in actie als er twijfel is over de geldigheid van een doelpunt, en bij overtredingen die al dan niet een penalty of rode kaart verdienen. Soms duurt het minuten voordat de videoref samen met de scheidsrechter tot een oordeel komt, zoals bij de 0-3 van Ajacied Dusan Tadic tegen Real Madrid, eerder dit jaar in de Champions League.

Die minuten zijn goud waard: een reclamespotje tijdens een grote wedstrijd kan zo zeven ton per minuut kosten. In totaal zou het sponsoren van VAR-momenten tijdens veelbekeken toernooien, maar bijvoorbeeld ook in grote competities als de Spaanse La Liga, meer dan honderd miljoen kunnen opleveren, heeft de Financial Times becijferd.

Tijdens het afgelopen wereldkampioenschap was er wel een videoscheidsrechter, maar werden de momenten waarop die ingreep nog niet gesponsord. Volgens de FIFA was dat omdat er „prioriteit” lag bij het verder ontwikkelen van de VAR.