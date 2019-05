Akkoord voor herbenoemingen top Philips

Bij de jaarlijkse algemene aandeelhoudersvergadering konden ook alle andere agendapunten op instemming rekenen. Zo werd Elizabeth Doherty benoemd in de raad van commissarissen en David Pyott herbenoemd als commissaris. Ook werd het dividendvoorstel van 0,85 euro per aandeel over 2018 goedgekeurd.

