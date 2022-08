Werkvraag: is er ruimte om te bidden tijdens werk?

Binnenland

Emotionele oproep Henk Bleker aan boeren-brandstichters: ’Stop hiermee!’

,,Stop met protestacties waarbij mensenlevens in gevaar kunnen worden gebracht! Deze manier van demonstreren wijs ik radicaal af.” Dat stelt Henk Bleker, voorzitter van de Nederlandse Melkveehouders Vakbond, in een emotionele oproep aan boze boeren die de afgelopen dagen over de schreef gaan op en r...