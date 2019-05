Uber rijdt voorzichtig naar Wall Street toe

Uber-chauffeurs legden deze week, in aanloop naar de beursgang van het taxibedrijf, het werk neer. Ⓒ REUTERS

Wall Street maakt zich op voor de beursintroductie van taxi-appbedrijf Uber vrijdag, die de grootste in jaren belooft te worden. Als het om de beursgang gaat, is het bedrijf dat in Nederland nog wel eens het nieuws haalde door roekeloos gedrag van zijn taxi’s, wél voorzichtig.