Architect heeft controversieel plan voor Tata-terrein: ’Ruimte voor 60.000 woningen’

Wijk aan Zee - De Hoogovens slopen en inruilen voor een stad met 60.000 woningen? Het voorstel van de lokale architect enprojectontwikkelaar Pieter van Duijn is een opmerkelijk geluid in de discussie over de staalfabrikant, die afgelopen week weer ontbrandde na een vernietigend rapport van het RIVM.