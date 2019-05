Kostenbesparingen stuwen winst Altice

Parijs - Kabel- en telecombedrijf Altice Europe heeft in het eerste kwartaal een hoger bedrijfsresultaat in de boeken gezet. Het bedrijf verlaagde zijn kosten en slaagde erin meer Franse klanten terug te winnen met diensten van hogere kwaliteit. De resultaten werden ook opgekrikt dankzij uitzendingen van voetbalwedstrijden in de Champions League.