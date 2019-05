’Ajax voor eerst angstig’

Hij was een van de gasten in de Championslounge met onder anderen prins Pieter-Christiaan, superondernemer Marcel Boekhoorn, mr. Ajax Sjaak Swart en tal van andere ondernemers. De broer van PC van Oranje, prins Maurits, zat elders in het stadion.

Was het onervarendheid, vroeg Geert Kuperus van de Championslounge. „Neen, dat geloof ik niet. Ajax begon de tweede helft gewoon slap. En vergeet niet dat Tottenham Hotspur wel een topclub is die al jaren in de Engelse competitie bovenin meedraait. Als je vier goals tegen Manchester City kunt maken, kun je er ook drie tegen Ajax maken. Voetbal is een geweldige sport maar dit was vooral heel pijnlijk. Zondag tegen FC Utrecht moeten ze gewoon kunnen winnen, tenminste als ze spelen zoals tegen Tottenham”, analyseerde Koeman.

Sjaak Swart riep in de eerste helft al om vervanging van de Zweedse spits Kasper Dolberg voor Klaas Jan Huntelaar. Hij ergerde zich enorm aan hem en verweet hem te weinig inzet. „We zijn allemaal diep teleurgesteld. Ajax was het spel helemaal kwijt. de spelers waren niet vooruit te branden. Ze liepen elkaar in de weg”, vertelde Swart na afloop. Desalniettemin was hij trots op het team en het resultaat om de halve finale te halen. Net als de supporters in het stadion. Zij bleven na de wedstrijd de spelers terecht en heel sportief toeklappen voor de mooie halve finaleplek.

Sterrenpaar Jonnie en Thérèse Boer van De Librije (***).

Marcel Boekhoorn, die net die ochtend met zijn privéjet terug was uit Egypte, maakte bekend ondanks zijn liefde voor zijn Nijmeegse club NEC voor volgend seizoen alvast een aantal plekken in de Championslounge te hebben gereserveerd. „Ik heb een groot oliebedrijf gekocht in Egypte: Issaran dat zo’n 300 km ten zuidoosten van Caïro ligt.” Waarna hij met zijn vriendin Rebecca Cabau van Kasbergen richting Nijmegen toog.

Het stel bedankte uitvoerig driesterrenchef Jonnie Boer en zijn vrouw Thérèse van De Librije (***) voor het mooie diner vooraf aan de wedstrijd. „We gaan ons maar richten op ons nieuwe restaurant Brass Boer Zwolle. Ik geloof dat er een grote afvoerpijp van de keuken vervangen moet worden. Dat vraagt nu mijn aanadacht.”