Trump schermt met alternatieve handelsdeal

Een deal die een einde moet maken aan de handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China leek deze week opeens ver weg, nadat Trump nieuwe handelsbeperkingen aankondigde tegen China. Hij betichtte China ervan de deal te ondermijnen.

Trump zei in Washington dat hij mogelijk gaat bellen met Xi. In de brief zou Xi hebben gesproken over nauwe samenwerking tussen de VS en China. De Chinese toponderhandelaar Liu Hue komt donderdag aan in de VS voor gesprekken.