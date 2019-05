’Aandelen Uber goedkoper dan gedacht’

De aandelen worden waarschijnlijk verkocht voor $44 of $45, een bedrag dat ligt aan de onderkant van de vooraf aangekondigde bandbreedte. Uber had eerder aangekondigd dat de aandelen tussen de $44 en $50 per stuk zouden gaan kosten. Bij de lage prijsstelling zou Uber nog altijd $74 miljard waard zijn.

Eerder werd gesproken over veel interesse in de beursgang van het technologiebedrijf. Daardoor werd juist gerekend op een hoge prijs. Daarbij werd wel aangemerkt dat Uber er zeker van wil zijn dat het een sterke start maakt bij zijn beursdebuut en daarom de prijs niet te hoog maakt. Onlangs ging concurrent Lyft al naar de beurs. Na een sterk begin zakte de koers weg tot rond de uitgifteprijs.